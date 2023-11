Reprodução/Instagram - 22/11/2023 Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, desabafou após um ano da morte do cantor





Nesta quarta-feira (22), completa um ano desde a morte de Erasmo Carlos. Fernanda Esteves, viúva do cantor, aproveitou a data para fazer uma homenagem ao companheiro. A pedagoga resgatou vídeos do artista e relembrou momentos com ele, afirmando que ainda está "um pouco perdida" com a ausência do marido.





Em um dos registros divulgados no Instagram, Esteves relembrou como "amava conversar" com Erasmo e ver ele conversando com outras pessoas. "Você gesticulava, quase como se pegasse as palavras que saiam da sua boca para organizar. Algumas você espantava como moscas, outras você pegava com as mãos e ajeitava no ar, amarrava algumas, sobrepunha outra. Você era dos detalhes. Não havia lugar para mal entendido, você odiava mal entendidos. Quase como se fosse sua responsabilidade o entendimento do outro", declarou.

"Uma pessoa literal como eu não poderia ter ao lado alguém diferente. Você se comunicava pensando no outro. Viver com você me fez acreditar que você era regra, que o mundo era bonito e fluido. Você era a exceção. Você fazia o mundo ser melhor. Eu não estou entendendo nada há 1 ano", completou. Em outro post, Esteves mostra um vídeo de Carlos "perdido" e fez uma reflexão sobre o relacionamento.

"Estou aqui, meu bem. Também um pouco perdida, até para te dizer como me encontrar. Eu não saí de onde você me deixou, uso as mesmas roupas, não mudei o cabel. Emagreci, me desculpa. Deixei uma Fernanda pelo caminho, mas a voz é a mesma, o olhar, talvez o cheiro, a risada, até o choro. Venha. Não precisa ter pressa, em um ano percebi que eu aguento qualquer coisa, inclusive esperar", ponderou.

Confira abaixo as publicações na íntegra:









