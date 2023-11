Reprodução/Instagram Ana Hickmann

Ana Hickmann usou os stories do Instagram na tarde desta segunda-feira (20) par mostrar que as coisas estão voltando ao normal, uma semana após a agressão do marido, Alexandre Correa.

Na imagem compartilhada pela apresentadora, ela aparece com um sorriso discreto e terno verde, acompanhada da legenda “Vida nova”.

Em declarações anteriores, Ana afirmou que ainda não estava pronta para falar sobre o ocorrido no dia 11 de novembro, quando prestou queixa na delegacia de Itu, no interior de São Paulo, em decorrência de agressão e violência doméstica.

Reprodução/Instagram Ana Hickmann

Na noite do domingo (19), em transmissão no Instagram, ela afirmou que “os dias estão difíceis”, e que está lutando e agradece ao apoio de todos , especialmente do filho, Alezinho, de 9 anos.