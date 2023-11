Reprodução Taylor Swift não se manifestou sobre a morte de fã em show

Os fãs da cantora Taylor Swift emitiram uma nota na qual prometem ficar em silêncio em determinado momento do show que se realizará nesta segunda-feira (20), no Engenhão, no Rio.

Reprodução/Instagram Fãs organizam protesto contra morte de Ana Benevides

A atitude seria um protesto pela falta de manifestação da empresa realizadora do evento (T4F), da equipe da artista e da própria Taylor sobre a morte da jovem Ana Benevides, durante o primeiro show da cantora no Rio de Janeiro. O comunicado também convoca os fãs para que levem placas pedindo justiça para Ana.