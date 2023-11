Reprodução/Instagram Labaredas acertaram o cantor durante show

O rapper Djonga passou por um susto ao ser atingido por labaredas durante um show realizado na note do último domingo (19). Em um vídeo compartilhado na rede social do artista, é possível ver o momento em que suas roupas começam a pegar fogo.

Avisado pelos fãs, o artista rapidamente retirou a bermuda para apagar a chama. "Vou ter que cantar assim, será? Desse jeitão?", brincou o cantor. Mesmo com as queimaduras, Djonga continuou com o a apresentação até o final.

Nesta segunda-feira (20), ele comentou o caso em sua rede social, apontando que, além de sua bermuda, por pouco não pegou fogo em sua cabeça.

"Ontem foi por pouco, de verdade. E se vocês repararem quase pegou na minha cabeça o outro jato de fogo. Perna tá queimada, mas tô cuidando. Agora imagina se o mano não gosta de usar cueca? Que situação ia ser!”, escreveu.

Reprodução/Instagram Djonga mostra situação após queimaduras durante show

"Tentaram matar o mano de novo, mas o mano resiste. Obrigado, papai do céu e os orixás, tô bem. E aquelas coisas aqui ainda dão pra usar", brincou em uma publicação em seu feed. Assista ao vídeo.

“Queria tanto tacar um chinelo nas costas do querido que aprovou essa labareda cruzada numa passarela”, escreveu Gloria Groove em um comentário.