Reprodução Grupo mexicano se apresenta neste sábado (18) no Allianz Parque

O público que irá prestigiar o show do RBD neste sábado (18) no Allianz Parque, em São Paulo, poderá entrar no local com copos ou garrafas de água de plástico. A decisão acontece após determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta manhã.

Captura de tela Fãs de RBD poderão entrar com água no show de hoje

A produtora do show também informou que distribuirá água gratuitamente nos acessos e no espaço. A medida foi tomada após uma fã ir a óbito durante o show da cantora americana Taylor Swift no Rio, na sexta-feira.

Pelas redes sociais, o ministro Flavio Dino anunciou: "A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em 'ilhas de hidratação' de fácil acesso".



A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023

A portaria tem validade de 120 dias (até 17 de março de 2024) e deverá ser cumprida em todo o país.

Essa é a Portaria editada pelo Ministério da Justiça, para cumprimento obrigatório e imediato. Equipe está se dirigindo ao local do evento de hoje para notificação, além da publicação no nosso Site. A Secretaria Nacional do Consumidor também está informando ao Governo do Rio e à… pic.twitter.com/aUSfh4bB9S — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.