Reprodução / Globoplay Shakira cutuca Piqué em discurso no Grammy Latino: ‘Não há nada’

Na noite de ontem (16), aconteceu o Grammy Latino e Shakira ganhou três prêmios: Canção do Ano e Melhor Canção Pop, por "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", e o de Melhor Fusão/Interpretação Urbana por "TQG", parceria com Karol G.

No discurso do primeiro prêmio, a cantora mandou uma indireta para o ex-marido, Gerard Piqué. "Que felicidade! Este prêmio eu quero dedicar aos meus filhos, Milan e Sasha, porque prometi a eles que vou ser feliz. Prometi a eles que vão ter uma mamãe que vai rir com toda a sua risada, porque eles merecem", começou.

“Por isso, desde já, estou pensando no que está por vir, nas canções que vou escrever, nas turnês que estou para fazer, no público com o qual vou compartilhar isso. Porque, como disse um amigo, no passado já não há nada, só se recorda o futuro”, disse cutucando o ex.

O prêmio fez Shakira entrar para a história do Grammy Latino como a primeira artista a vencer o gramofone de Canção do Ano em três décadas diferentes. Em 2006, ela venceu o prêmio pela música "La Tortura", em parceria com Alejandro Sanz. Em 2016, a cantora ganhou novamente com "La Bicicleta", com Carlos Vives.

Shakira just won the #LatinGRAMMY for “Song of the Year” – BZRP Music Sessions, Vol. 53! / Shakira acaba de ganar el #LatinGRAMMY a “Canción del Año” por su sesión junto a @bizarrap ! pic.twitter.com/gc5hfrvvue — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) November 17, 2023