Reprodução / Instagram Ex de Gustavo Rocha é encontrado morto em Balneário Camboriú

O sueco Jonathan Jensen, ex-namorado do influenciador Gustavo Rocha, foi encontrado morto dentro de uma casa em Balneário Camboriú, na noite da última quarta-feira (15). Segundo informações do G1, o jovem de 21 anos de idade, foi assassinado.

O corpo, que foi encontrado por volta das 19h, estava próximo à cozinha, com ferimentos na cabeça e no tronco, ao lado de uma faca.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime, também de origem sueca, era sócio de Jensen e foi preso depois de fugir com um carro de luxo que seria do jovem. Ele confessou o assassinato ao ser interrogado. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Nas redes sociais, Gustavo Rocha se declarou para o ex. "Sempre vou te amar. Obrigado pelos momentos. Descanse em paz", escreveu na foto de Jonathan.