Reprodução/ Instagram Luana Piovani critica famosas que apoiam Xamã: 'Ele é abusivo'

Na última quarta-feira (15), Luana Piovani usou o Instagram para questionar uma cantora que teria elogiado Xamã. A atriz argumentou que o cantor é "abusivo" e "não é um bom pai"

Piovani disse que uma cantora que ela segue e admira, não se lembra se era Iza ou Negra Li, fez uma publicação em agredimento a Xamã e pontuou: "Não dá para gostar do Xamã, ele é um homem abusivo, não é um bom pai. Ele não cumpre com as responsabilidades dele".



"Uma vez que você é uma figura pública, quem é de verdade sabe quem é de mentira, não dá para ficar em cima do muro. A gente tem que ficar atento a essas coisas, a que tipo de alianças nós fazemos", completou Piovani.



Ela ainda explicou que sabe as informações porque mãe da filha do rapper, Renata Gutierrez, é cliente da mesma advogada que ela.



Em maio deste ano, Renata Gutierrez usou as redes sociais para revelar Xamã é um pai ausente. Ela cobrou mais responsabilidade e participação do cantor na criação da filha deles, Hanna, de 2 anos. Gutierrez ainda disse que o rapper não contribuia financeiramente e que só teria visto a criança em 15 ocasiões ao longo de dois anos.

Após a publicação, a mãe da filha de Xamça contou que foi processada por Xamã O cantor teria entrado com uma ação para impedi-la de falar sobre ele e assuntos ligados à criação de Hanna na internet.



