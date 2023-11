Reprodução Mulher de Zé Vaqueiro mostra rosto do filho internado: 'Tanto orgulho'

A empresária Ingra Soares, mulher do cantor Zé Vaqueiro, publicou nesta quinta-feira (16) uma foto com o filho no colo, mostrando o rosto do bebê. Arthur, de 3 meses, nasceu com síndrome de Patau, uma doença genética rara.

No Instagram, a mão fez uma publicação exaltando e dando forças para o caçula. Arthur está internado desde o dia em que nasceu, em 26 de julho. Essa é a primeira vez que o rosto do pequeno aparece com os olhos abertos.

"Meu amorzinho, eu [tenho] tanto orgulho dessa batalha que estamos enfrentando juntos, eu o seu pai e seus irmãos não vê a hora de poder levar você pra casa, para o nosso lar. Eu te prometo, você ainda vai viver os momentos mais lindos e felizes da sua vida ao nosso lado. Continue evoluindo, continue firme… Deus é grande e toda a sua misericórdia irá nos alcançar. Te amo meu Arthur ❤️ somos uma família e juntos vamos além. Fly now".



Nos comentários, seguidores apontaram a boa aparência da criança. "Ele está lindo!!! São mais fortes do que imaginamos… tenho certeza que ele vai pra casa curtir momentos maravilhosos como o Pedro!!! Deus é Deus", comentou uma.

"Você também é uma vitoriosa minha amiga, siga firme, muita força e fé, Deus abençoe sua família grandemente", desejou outra.

A síndrome da Patau, ou, trissomia do cromossomo 13 é uma doença genética rara e considerada grave. A presença de um cromossomo a mais faz com que ocorram diversas malformações, incluindo no sistema nervoso central.

Além de Arthur, Ingra e Zé Vaqueiro são pais de Daniel, de 3 anos. O cantor de piseiro também é padrasto de Nicolly, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior da empresária.

