Reprodução / Instagram Mulher Melão





Mulher Melão, também conhecida como Renata Frisson, vai se aposentar do mundo do conteúdo adulto. Fenômeno no OnlyFans, a Mulher melão já tem data para parar de mostrar a intimidade aos fãs.

"Em no máximo dois anos, quero me aposentar e ninguém mais vai me ver pelada", disse Melão em entrevista ao The Noite, do SBT. A influenciadora, no entanto, garantiu que é feliz com a carreira que tem.

Leia também Marcos Pasquim relembra estereótipo e salário 'incomparável' na Globo





"Estou na profissão dos meus sonhos. Sou feliz com o que eu faço, tenho isso com a minha arte e meu personagem. Essa é a minha essência. Dá para ganhar um dinheiro bom. Eu trabalho na minha cama e ganho dinheiro lá. Meu diferencial é que eu faço com prazer, faço porque eu gosto", afirmou.





Renata também revelou que acredita no amor e não descarta a possibilidade de se tornar mãe. "Se um dia eu me apaixonar de verdade, crio coragem", completou.