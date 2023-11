Reprodução Kéfera rebate críticas após dar dica polêmica para evitar doces

A influenciadora Kéfera Buchmann se pronunciou nesta quinta-feira (16) após receber diversas críticas a acusando de incentivar transtorno alimentar. Recentemente, ela deu dica para evitar comer doces: ingerir pepino com pó de gelatina diet.



Através dos Stories do Instagram, a influenciadora se justificou negando ter incentivado qualquer forma de compulsão alimentar.

"Eu vim numa semana que eu vim falando justamente sobre cuidado com compulsão alimentar, a importância de você ir atrás de um profissional, aí vem a galera que não acompanha e pega um negócio para causar e fazer polêmica", criticou os internautas.

Um amigo da influenciadora sobressaiu falando que as pessoas tinham entendido que ela deu dica para não comer doce e que a atitude seria um desserviço.



"Tenham um acompanhamento de um profissional, nunca passei dica de dieta, nem de treino aqui para vocês. Eu mostro coisas que eu faço e esses dias eu estava comendo um monte de chocolate, um monte de trufa, gente. Não significa que eu não como de jeito nenhum, mas é que eu gosto de pepino com gelatina".

🚨FAMOSOS: Kéfera se pronuncia após passar receita para os seguidores de comer pepino com gelatina diet quando sentir vontade de comer um doce:



