Reprodução Eliezer rebate comentários chamando filha de obesa: 'Não é legal'

Na última segunda-feira (13), Eliezer postou uma série de stories falando das crítcas de internetas sobre a filha, Lua Di Felici. Ele ainda explicou porque tem sido grosseiro na hora de rebater os comentário. A bebê de 7 meses é filha do influencer e de Viih Tube.

Eli abriu um caixinha de perguntas no Instagram e foi questionado sobre o que achava das críticas em relação aos mêsversários que ele e Viih fazem para a filha e à viagem da família ao Estados Unidos.

"Inveja, tem outro nome para isso? Até tem tem, burrice", iniciou ele. O ex-BBB, então, apontou que tais críticas vêm de pessoas que acreditam que Lua não lembrará dos merversários e da viagem, por ter menos de um ano. "Essas pessoas não entendem de desenvolvimento humano", disse ele.

Em seguida, ele respondeu um seguidor que perguntava o motivo da grosseria de Eli nas redes sociais. "As pessoas têm que parar de achar que internet é terra sem lei, que por ser pessoa pública, eu tenho que ser educado, praticar aquele discurso de pessoa evoluída. O car*lho! O car*lho! Não sou evoluído, não quero ser evoluído. Se a pessa xingou minha filha, eu vou falar três vezes mais para ela", se justificou.

O influencer ainda afirmou que recebe críticas desde que saiu do "BBB 22". "Todo mundo fala o que quer, por vários motivos. Muita coisa doeu, muita coisa eu aguentei calado. Só eu sei o que chorei com o travesseiro. Mas, com a Lua, não tem condição. Se a pessoa dar o pior dela, ela vai dar o pior de mim", concluiu.