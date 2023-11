Reprodução / Instagram Ary Mirelle atualiza situação após cirurgia: ‘Umas contrações’

Ary Mirelle, noiva de João Gomes, expôs um comentários invasivo feito por um internauta no Instagram, dias após ela passar por uma cerclagem uterina, procedimento de emergência para evitar o parto prematuro. O seguidor sugeriu que ela, que está grávida do cantor, fizesse apenas uma cirurgia do nariz.

"Ary, se eu fosse você fazia só uma cirurgia no nariz", disse um usuário na caixinha de perguntas da rede social.



Ary fez questão de responder. "Costure os dedos", disse ela, que ainda completou "brinks kkkk paz (mas se quiser, é verdade)".

