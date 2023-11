Reprodução/X/Instagram De volta a vida social, Céline Dion dança em show de Katy Perry

Céline Dion foi flagrada curtindo o último show da estadia de Katy Perry em Las Vegas e viralizou nas redes sociais. A cantora voltou a aparecer publicamente após três anos do diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida.

Desde o início do mês, os fãs têm acompanhado as saidinhas da artista para shows, jogos de hóquei no gelo, e até cantando em uma partida do esporte.





Nas imagens registradas pelos fãs, Céline surge dançando animada ao som de 'Never Really Over'.

VÍDEO: Celine Dion dançando “Never Really Over” durante o último show da “Play” em Las Vegas. pic.twitter.com/g9uV26liJc — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) November 10, 2023









A Síndrome da Pessoa Rígida é caracterizado por causar elevada rigidez muscular e também fortes espasmos no indivíduo afetado. Desde o diagnóstico, Céline e suas irmãs estão em busca de um medicamento que ajude nos espasmos e rigidez do corpo. No entanto, nada fez efeito ou melhorou os sintomas, até o momento.



