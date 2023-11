Reprodução/Instagram Luciele Camargo manda recado para fã que mencionou 'amante' de Denilson

Luciele Camargo resolveu rebater o comentário de uma seguidora que falava do casamento dela com o ex-jogador Denilson.

A internauta brincou que o atleta teria uma amante e acabou recebendo uma responta sincera da influenciadora e irmã de Zezé Di Camargo.





"Priscila Dantas falou que Denílson, marido de Luciele Camargo, tem uma amante", comentou a seguidora em uma das publicações de Luciele.

Então, ela fez questão de rebater: "Cuidado. A internet não é terra de ninguém. E você pode ter que provar na Justiça o que está escrevendo. A sua piada pode ser a prova contra você amanhã", disse.

Vale lembrar que Luciele e Denilson são pais de Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de 8.

