Divulgação 'AUÊ' recebe Alex Gallete para comentar A Fazenda 15

Nesta quarta-feira (8), o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, recebe Alex Gallete, ex-participante de "A Fazenda 14", para comentar os últimos acontecimentos de A Fazenda 15.

Além disso, o ex-participante de A Fazenda 14 vai abrir o jogo sobre a participação no reality rural da Record.





Apresentado por Kadu Brandão, o programa também vai repercutir os últimos acontecimentos do mundo dos famosos, como o assalto na casa de Bruna Biancardi e a morte de Luana Andrade, participante do Power Couple 6.

O AUÊ tem transmissão ao vivo, às 12h, no YouTube do Portal iG, com retransmissão nas redes sociais, e é apresentado pelo editor Kadu Brandão, e comentado por Isabella Fransinelli, Larissa Albuquerque, Luanda Moraes e Natália Queiroz.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Assista ao vivo: