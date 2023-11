Reprodução Jenny levará falas de Bia Miranda para Justiça: 'Passou dos limites'

A influenciadora Jenny Gontijo, ex-Miranda, revelou que só irá agir sobre as declarações da filha Bia Miranda na Justiça. A ex-peoa de "A Fazenda 15" foi alvo de acusações e críticas por parte da jovem de 19 anos.



Através do Instagram, Jenny foi questionada por seguidores se iria tomar providências referente ao posicionamento de Bia durante o período em que a mãe ficou confinada. Em uma das declarações, a jovem deixou ambíguo um suposto abuso sexual e após repercussão ela se retratou.

"Eu não vou dizer o que achei ou deixei de achar. Essa questão já passou dos limites há muito tempo. Fui deixando e as coisas tão piorando. Só respondo perante o juiz. Só respondo qualquer coisa dela ou que eu tenha que esclarecer perante o juiz", disse.

"Sei da minha índole, do meu caráter e como eu fui como minha mãe e ela vai ter que arcar com as consequências dos atos dela perante o juiz", completou.

Durante a participação em "A Fazenda 15", Jenny declarou ter vontade se reconciliar com a filha.

"Eu vou atrás dela. Quero conversar com ela, eu e ela. De porta fechada, mais ninguém, abraçar ela. E se ela não quiser ficar perto de mim por causa de mídia, do que aconteceu, do que ela falou, com medo do que o povo vai falar, tem muita gente que é a favor. Quem é a favor da família é a favor da nossa reconciliação, mas ela não vê isso. As pessoas que estão do lado dela ficam envenenando ela."

