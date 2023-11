Reprodução / Instagram Ana Hickmann comemora aniversário do marido: ‘Te amo muito’

Nesta terça-feira (7), Ana Hickmann fez um post com diversas fotos no Instagram comemorando o aniversário de 52 anos do marido, Alexandre Correa.

"Bom dia, meu amor! Hoje o mundo comemora o dia mais importante das nossas vidas: seu aniversário. Te amo muito! Você é o melhor pai do mundo! Feliz aniversário", escreveu ela na legenda do post.

Alexandre está em tratamento contra um tumor já em metástase na região do pescoço desde 2020. Após o diagnóstico, ele passou a dar visibilidade a campanhas nacionais de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço.

A apresentadora e o empresário são pais de Alezinho, de 7 anos.