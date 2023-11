Reprodução Ex-amante de Neymar expõe interação com Gabigol nas redes

A modelo Fernanda Campos expôs no Instagram que o jogador de futebol Gabriel Barbosa é um dos seus telespectadores. Através da rede social, a ex-amante de Neymar publicou a lista das pessoas que estavam a acompanhando virtualmente.



Nos Stories, o perfil do jogador do Flamengo Gabriel Barbosa aparece em destaque devido o sele de verificado.

"Obrigada pela sua cooperação", debochou a modelo.

Fernanda Campos ganhou notoriedade após expor o envolvimento com o jogador do Neymar Jr.. O caso aconteceu em junho, véspera do Dia dos Namorados, época que o atleta estava noivo da influenciadora Bruna Biancardi.