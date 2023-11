Reprodução/Instagram Zé Vaqueiro mostra o filho pela primeira vez; bebê segue internado

Nesta segunda-feira (6), Zé Vaqueiro e Ingra Soares compartilhou a primeira foto do terceiro filho, Arthur. O bebê tem Síndrome de Patau, caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de malformações.

O casal posou com o menino no colo usando touca, máscaras de proteção facial e capote na UTI neonatal.





"Seguimos confiando em Deus e na sua força meu filho", escreveram na legenda da publicação.

Arthur nasceu no dia 24 de julho e desde então segue internado na UTI devido à malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

