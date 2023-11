Reprodução/Instagram Rebel Wilson comemora primeiro aniversário da filha Royce Lillian, ao lado da namorada Ramona Agruma

Rebel Wilson está comemorando o primeiro aniversário da filha Royce Lillian e compartilhar momentos da festa, que teve um caráter mais íntimo, com os fãs nas redes sociais, neste domingo (5).

Em uma primeira postagem nos stories do Instagram Story, a atriz filmou uma mesa coberta de doces e decorações, usando a música “Happy Birthday”, de Stevie Wonder. Ela então mostrou aos seguidores a mesa com o bolo, acompanhada de mais doces, incluindo cupcakes e morangos com cobertura de chocolate, junto com várias fotos de mãe e filha.

Um vídeo posterior mostra a atriz posando com um livro, enquanto Royce passava as páginas de forma acelerada e Rebel brincou dizendo que sua filha era “uma leitora rápida”.

Para completar a família, a noiva de Rebel, Ramona Agruma , aparece em vídeos e fotos com a menina. Uma foto mostra a empresária segurando a aniversariante ao lado do bolo de aniversário, com uma legenda sobreposta que diz “Princesa”.

Outra foto mostra Rebel e Ramona sentadas à mesa com a aniversariante no meio. A atriz segurou a vela do bolo acesa na frente de sua filha enquanto a noiva apertava a mão de Royce.