Reprodução/ TV Globo Patrícia Ramos mostra machucados de suposta briga com ex-marido

Após Patrícia Ramos registrar queixa contra o ex-marido , o empresário Diogo Vitório, pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking), a defesa da apresentadora compartilhou fotos, vídeos e áudios que revelariam agressões e brigas entre o ex-casal. Os registros foram mostrados em uma reportagem do RJTV, da TV Globo.





Patrícia Ramos apresenta provas contra Diogo Vitório pic.twitter.com/3oe8uQCHEw — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) November 1, 2023





As fotos registraram cortes e hematomas no rosto e no pescoço de Patrícia, que foram, supostamente, provocados por Diogo. Além disso, foi exibido um vídeo que mostra uma discussão do ex-casal. O áudio gravou o seguinte diálogo: "Diogo: Sai, sai, sai! / Patrícia: Eu não vou sair! Eu não vou sair! / Diogo: Sai! / Patrícia: Não vou! Tá diferente, que não sei o quê. Fica passando problema pra minha cabeça. Gosta de ficar caçando problema! Teu prazer é caçar problema!"

Áudio mostra briga entre Patrícia Ramos e ex-marido pic.twitter.com/XlLETZ3dUY — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) November 1, 2023









Os advogados da apresentadora afirmam que o ex-marido "após agredi-la, proferiu que 'subiria ao monte para se santificar' e a trancafiou em casa", como se a influencer "tivesse provocado o mesmo, a manipulando e a culpabilizando pela agressão sofrida, tornando isso um pecado, e não um crime”. A defesa ainda afirmou que Diogo "iniciou uma série de extorsão, impondo o pagamento de R$ 400 mil" para assinar o divórcio.



Deste modo, foi pedida uma medida protetiva "mediante provas apresentadas e risco iminente", para que o empresário não se aproxime de Patrícia ou dos familiares. Segundo os advogados Ingryd Souza e Alexandre Rangel, o requerimento foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio.

Após o registro da queixa, Diogo Vitório divulgou uma nota de defesa no Instagram. Nela, ele informa que "todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno" e que está a disponibildade das autoridades para esclarescimentos. Patrícia anunciou o divórcio, nas redes sociais, em maio deste ano após 5 anos de relacionamento.



