Reprodução/Instagram Tati Zaqui fala sobre nova música gospel

Tati Zaqui está iniciando uma nova fase em sua carreira, indo do funk para o gospel, com sua nova música “Me Guia”, lançada nesta sexta-feira (3). Nas redes sociais, a cantora usou os stories para dar mais detalhes sobre a empreitada.

Ela conta que se converteu há pouco tempo e, desde então, tem frequentado cultos e lido a Bíblica. A cantora ainda afirma que antes de “encontrar Deus” na igreja, já havia sentido a presença divina em seu próprio quarto.

"Deus está presente em mim. Aprendi a dobrar o joelho dentro do meu quarto e pedir direcionamento, força e luz a Deus. Quando eu passei a ir à igreja, que na verdade, é tudo muito novo para mim, e que tem me feito muito bem. Mas eu não fui para a Igreja buscar Deus. Quando eu fui para a Igreja, eu já tinha encontrado Deus dentro do meu quarto", contou.