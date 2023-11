Reprodução/Instagram Sheron Menezzes é vítima de assalto à mão armada seguido de acidente

Sheron Menezzes relatou um susto que passou na quarta-feira (31). A atriz contou que foi vítima de um assalto à mão armado seguido de uma batida de carro.

Em um vídeo nas redes sociais, ela explicou que machucou um pouco, mas que renasceu depois do ocorrido.





"Fiquei pensando se devia vir falar para vocês, mas acordei tendo a consciência de que vivi um milagre. Então, eu vim contar. Há dois dias, eu sofri um assalto, um carro fechou o meu na pista da esquerda, desceram quatro homens fortemente armados, querendo roubar as coisas, querendo levar o carro, pediram para o descer", começou.

A artista relatou que o carro foi atingido por um ônibus. "Enquanto eu estava descendo, um ônibus a mais de 80 por hora, eu acredito, bateu na traseira do meu carro enquanto eu estava sendo assaltada".

"Esse motorista não viu o que estava acontecendo, não viu o carro parado na rua. Eu me machuquei, mas foi muito pouco perto do que tinha acontecido", desabafou.

E completou: "Não dispararam nenhum tiro, conseguiram fugir e esse ônibus não passou por cima de mim na via se eles tivessem levado meu carro. Foi uma coisa muito potente ter sido assaltada à mão armada e uma batida muito forte e eu estou aqui".

Por fim, Sheron tranquilizou os fãs. "Estou em casa, estou bem, estou com a minha família e estou feliz de estar aqui. Me sinto renascida, como se eu tivesse dois aniversários, uma nova oportunidade de fazer melhor", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: