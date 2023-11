Reprodução/Instagram José Loreto faz cirurgia após acidente no set; ator explica acidente

José Loreto fez a primeira aparição após a notícia de que ele passou por uma cirurgia devido a um acidente na gravação . O ator apareceu no perfil do Instagram para relatar o ocorrido.

Nos Stories, o artista fraturou o pé e passou por um procedimento de emergência.





"Estou fazendo um jogador de futebol [na série], quebrei o quinto metatarso. Lesão do Neymar, jogador caro. A cirurgia foi indicação do médico, fiz, estou ótimo, ficou perfeito", declarou.

Na sequência, ele explicou os próximos passos da recuperação. "Estou fazendo fisioterapia, o roteiro mudou um pouquinho. A gente atrasou um pouquinho a gravação, colocaram umas cenas em que não me movimentava, agora já posso me movimentar. Está tudo maravilhoso", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: