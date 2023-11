Reprodução/Instagram Julius Tennon, Titi, Bless e Viola Davis

O ator Bruno Gagliasso compartilhou em sua rede social um registro dos filhos, Titi e Bless, em um encontro inusitado com a estrela de Hollywood, Viola Davis, que está na Bahia, ao lado do marido, o ator e produtor Julius Tennon.

Bruno está em Salvador com a família para curtis o feriado, nesta quinta-feira (2), e visitaram a casa do escritor Pedro Tourinho, um grande amigo do ator brasileiro. Eles aproveitaram para conhecer a atriz de “Mulher Rei”, que veio ao Brasil com o marido.

Leia também Sheherazade releva detalhes de bastidores após expulsão de A Fazenda

Papai, você não vai acreditar, a MULHER REI tá aqui na casa do Dindão!”, escreveu Bruno na legenda que acompanha a foto.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: