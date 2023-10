Reprodução/ Instagram Yasmin Brunet vai ao aniversário da mãe de MC Daniel e alimenta boatos

Yasmin Brunet deu mais indícios de que pode estar em um affair com MC Daniel. Na última sexta-feira (27), o modelo participou do aniversário de 50 anos da mãe do cantor.



Leia também Globo abre inscrições e dá detalhes de novo reality musical

A loira apareceu nos stories de MC Daniel sobre a festa. Yasmin estava sentada conversando com outras pessoas, enquanto o anfitrião recepcionando as convidadas da mãe.

Na última quarta (25), Yasmin Brunet esteve no aniversário da avó de MC Daniel. Eles nunca confirmaram o romance, mas apareceram juntos nas redes sociais nos últimos dias. Na festa da mãe, inclusive, os dois posaram para uma foto em meio à família do funkeiro.



O cantor @mcdaniell compartilhou em seu story um pouco da comemoração do aniversário de sua mãe e a @yasminbrunet apareceu em um dos vídeos. Ao que tudo indica está ficando sério, né?



Siga nosso perfil e dê sua opinião. #AFazenda #Entretenimento pic.twitter.com/wi8cWCbWcc — FofocasdaMonaOficial (@FofocasdaMona) October 28, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente