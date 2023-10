Reprodução/ Instagram Whindersson Nunes nega rivalidade Vitão: 'Sempre desejei o melhor'

Na manhã desta sábado (28), Whindersson Nunes usou as redes sociais para afirmar que não tem rivalidade com Vitão. O cantor namorou Luisa Sonza, ex-mulher do humorista.

"Não fiz macumba para ninguém e sempre desejei o melhor pro Vitão", escreveu ele.



O post foi feito depois que um internauta compartilhou um vídeo em que Vitão conta que está "cada dia mais desmotivado, inseguro e doente". O usuário do X, antigo Twitter, apontou que o mal-estar de Vitão teria sido resultado de uma macumba. "O Whindersson pesou mesmo a mão na macumba", escreveu o seguidor.



Não fiz macumba pra ninguém, e sempre desejei o melhor pro Vitao https://t.co/MaDlWS8tE0 — Whindersson (@whindersson) October 28, 2023









