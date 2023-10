Reprodução/ Globo 'O álcool destruiu a minha casa', desabafou Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo foi o convidado do 'Conversa com Bial' desta sexta-feira (27). No programa, ele falou do lançamento novo livro, "A Vida É Cruel, Ana Maria: Diálogos Imaginários Com Minha Mãe" e se abriu para contar as dificuldades que enfrentou com a família.



Na conversa, Pedro Bial citou a frase da epígrafe do livro "depois que morre a minha mãe, morre também a minha obrigação de ser feliz" e questiona "essa frase é uma confissão de desencanto, de desistência, ou um grito de libertação?".

"É um grito de libertação. Sempre que pensava na morte da minha mãe eu sabia que seria o pior dia da minha vida. Então eu vivi de fato o pior dia da minha vida. E quando eu vivi a experiência definitiva daquela finitude com ela, da minha relação com ela, vivi uma libertação também. Eu agora posso morrer. Vi minha mãe sepultar duas filhas, vi minha mãe visitar durante quatro anos um filho preso e eu sabia o quanto ela vivia o sofrimento de todos nós. Quando ela morreu foi a primeira coisa que pensei: 'pronto, agora se eu não quiser ser feliz eu não preciso mais'. Claro, não é a minha opção, mas é, de fato, uma realidade que se apresentou pra mim", falou o Padre, que perdeu a mãe, em março de 2021, vítima de Covid-19.

Em seguida, ele falou que sofreu com a traição do pai no casamento com a mãe e com os problemas alcoólicos dele. "E meu pai foi um homem que teve uma fragilidade enorme que abriu portas para as outras que foi o álcool. O meu pai alcoolizado era um homem completamente diferente do homem sóbrio que nós tínhamos no dia a dia. Meu pai era um homem lindo, íntegro, de nobreza de alma. Só que quando ele bebia... É uma coisa que insisto muito como padre nas minhas pregações. O álcool destruiu a minha casa, continua destruindo pois ainda é um problema na vida de alguns irmãos. É genético, não tenho dúvida disso. Se eu me concedesse o direito de beber de vez em quando eu tenho medo de me transformar no meu pai", disse.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente