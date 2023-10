Reprodução/Instagram Anne Lottermann relembra morte do marido há 6 anos: 'Vazio gigante'

A jornalista Anne Lottermann, quem acompanhava Faustão na Band, desabafou nesta sexta-feira (27) ao relembrar a morte do marido Flavio Machado. O publicitário morreu em outubro de 2017, aos 41 anos, em decorrência de um câncer.

Através do Instagram, a jornalista quis passar uma mensagem de resiliência para os seguidores que podem estar vivenciando um luto.

"Hoje faz seis anos que o Flavoca desencarnou. Nós fomos casados 12 anos, tivemos dois filhos, o Léo [6 anos] e o Gael [8 anos]. E por quê que só agora eu consigo falar sobre isso? Porque agora eu consigo falar sem chorar. E por que que eu quero falar sobre isso com você? Porque você pode estar passando por um processo de luto e estar com aquele vazio gigante dentro de você, sem saber direito como olhar para essa dor".

Em tom melancólico, Anne alertou que o 'buraco' não vai desaparecer. "Você vai ter que conviver com ele para o resto da sua vida. Mas o que é legal, e com o tempo você vai perceber, é que tudo que está vivendo, e precisa viver, tudo que está em volta daquele buraco se transforma em algo tão grande que vai percebendo com o tempo que tudo aquilo ali que está em volta do buraco faz a vida valer a pena, faz a vida fazer sentido", refletiu.

Com os filhos no carro, Anne finalizou com um conselho: "Se você está passando nesse momento por um processo de luto, viva. Viva e se permita olhar de vez em quando para esse buraco. Mas não desista de viver com alegria, né, Leleco? E percebendo nos momentos simples da vida que e a vida vale a pena ser vivida sempre".