Reprodução/Instagram Arthur Aguiar e Jheny Santucci descobrem sexo do bebê

Arthur Aguiar e a ex-namorada, Jheny Santucci, realizaram um chá revelação para descobrir o sexo do bebê, fruto do relacionamento que tiveram. O evento contou com a presença de amigos próximos e familiares dos dois, neste domingo (22)

Por meio de vídeos compartilhados pelos stories, ambos mostraram a decoração do ambiente e divulgaram aos seguidores que terão um menino.

Arthur Aguiar será pai pela segunda vez, lembrando que ele já tem uma menina, Sophia, fruto do casamento com Maíra Cardi. A menina comemorou 5 anos de vida no último sábado (21), em uma festa celebrada em Campinas, no Interior de São Paulo.