Reprodução/Instagram Simaria

Simaria esbanjou charme e sensualidade ao exibir nas redes sociais o look escolhido para ir em evento realizado neste domingo (22). Em vídeo compartilhado no feed do Intagram, a cantora exibiu detalhes em diversos ângulos.

Usando um top brilhante e saia preta, deixando as curvas visíveis. “Fui ver minha amiga e sua família, que não soltaram minha mão no momento que mais precisei @cinthyacmarques @joaoadibemarques, feliz aniversario irmã!”, escreveu ela na legenda.

“Gente alguém dá o prêmio de mais gostosa desse mundo”, “Você faz isso com a gente bem no início da semana?”, escreveram admiradores.

Pelos stories ela ainda mostrou momentos curtindo a apresentação do DJ francês, Bob Sinclar.