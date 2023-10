Reprodução/Instagram Madonna durante show da Celebration Tour

Durante apresentação de seu show na Bélgica, pela turnê “Celebration”, a cantora Madonna se emocionou ao comentar com o público sobre os dias em que esteve internada na UTI, devido a uma infecção bacteriana. Doença que a fez precisar adiar a data de vários shows da turnê que comemora seus 40 anos de carreira.

Neste sábado (21), a cantora disse ter pensado muito na mãe, que morreu de câncer de mama quando a cantora tinha apenas 5 anos de idade.

“Há menos de quatro meses, eu estava no hospital e estava inconsciente e as pessoas estavam pensando, prevendo que eu poderia não sobreviver”, disse ela. “É um maldito milagre que eu esteja aqui agora. Minha mãe, que Deus a abençoe, deve estar cuidando de mim, ela disse: ‘Menina, não é sua hora de ir.”

“Tive um pensamento estranho”, ela continuou. “De repente, senti simpatia pela minha mãe, não pela parte da morte, mas pelo quão solitária ela deve ter se sentido por estar no hospital, sabendo que não iria viver. E me foi dada outra chance, então estou muito grato por isso. Devo dizer-lhe que não me sinto muito bem neste momento, mas não posso reclamar, porque estou vivo. Agradeço a Deus pelos meus filhos e por todo o seu amor e apoio.”