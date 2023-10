Reprodução/Instagram Mumuzinho tranquiliza fãs e pede desculpas por cancelamento de show

Mumuzinho, que cancelou show no Rio Grande do Sul devido a dores no tórax , atualizou os fãs nas redes sociais na manhã deste domingo (22), e, por meio dos stories, afirmou que está se recuperando bem.

“Queria agradecer todas as mensagens de carinho e preocupação comigo, estou bem. Eu realmente fiquei com muita dor essa semana, mas graças a Deus tomei todos os remédios, tomei injeção e dei uma repousada. Estou melhorando”, disse o cantor.

Leia também Rachel Sheherazade se emociona ao falar de expulsão e embate com Jenny

Ele aproveitou para pedir desculpas pelo cancelamento na agenda. “Queria pedir desculpa para todo pessoal do Rio Grande. Desculpa aí. Eu sei que vocês se organizaram para me ver, né? E tem muito tempo que eu não vou aí. Mas eu queria pedir desculpa. Eu vou ficar bem. E que Deus abençoe vocês, viu? Logo, logo a gente vai se encontrar”, contou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: