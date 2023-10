Reprodução/Instagram - 12.10.2023 Dyane Akacio e o cantor Leonardo

Na madrugada desta sexta-feira (20), Dyane Akacio, a suposta filha de Leonardo, usou o perfil no Instagram para fazer um desabafo. Ela afirmou que a busca pelo exame de DNA do pai, que provará se ele é pai dela ou não, trouxe desgate emocional.

A jovem de 27 anos, que vive em Portugal, já havia dito que Leonardo não tentou entrar em contato com ela para esclarecer a situação e que foi bloqueada pela conta do cantor no Instagram.



"Tudo que eu queria na minha vida, nesse momento, era casar, levar meu filho comigo pra Portugal. Tenho me planejado há anos para isso. Com 27 anos, muitas pessoas colocam os sonhos na gaveta, e almejam apenas coisas simples. Paz e ser feliz!", começou nos stories.



"Foi o que eu fiz e queria. Coloquei meus sonhos adolescentes na gaveta e fui viver! Essa história toda atrasou a vinda do meu filho para Portugal, vai me deixar mais tempo longe dele, o que eu não acho justo, virou minha vida de cabeça pra baixo e só tem me colocado em conflitos e atraído julgamentos", acrescentou.



Dyane ainda contou que está abalada emcoionalmente, por meses: "Eu não procurei ninguém, nunca tive curiosidade de saber sobre quem tinha me doado, dói, eu já estava me curando dessa ferida...". Ela, que é adotada, ainda disse que nunca tinha tido interesse em conhecer os pais biológicos.



Ela se mostrou cansada com a situação: "Só sei que quero ter paz de novo. E se isso implica ficar na dúvida sobre saber se sou filha ou não dele...". Dyane também está atrás da mão biológica, que desapareceu.



"Minha mãe e meu pai, os verdadeiros (que me criaram) tem 72 anos. Eu não quero perder pessoas que amo por conta de nervosismo. Eles são a minha vida. Minha família é a minha vida", afirmou. A mãe adotiva dela passou mal com toda a situação.



"Ao contrário do que muitas pessoas pensam, EU NÃO PROCUREI MÍDIA. Eu estava tentando resolver em off, em algum momento vazou por se tratar de alguém conhecido [...] fui procurada por vários meios de comunicação e aceitei falar com aquela que me tratou com carinho e se propôs a me ajudar a chegar até ele pra resolver, mas nunca imaginei essa repercussão", esclareceu.

Dyane também relatou que, após começar as buscas pelos pais biológicos, muitas pessoas a procuraram afirmando ser quem ela procura, o que a deixa confusa. Por fim, ela disse: "Dinheiro é importante sim, mas eu sempre trabalhei, até porque quando se tem um filho sozinha, a gente trabalha em dobro, se doa em dobro. Dinheiro é importante mais não é tudo e eu nunca quis o que não era meu. Não é agora que vou querer. Se engana quem acha que dinheiro é tudo", completou.



