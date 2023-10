Reprodução/ Globo Daniela Mercury esteve no "Mais Você"

Nesta quinta-feira (19), Daniela Mercury esteve no "Mais Você" para falar do show que fará no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em comemoração aos 40 anos de carreira, no próximo domingo (22). A cantora contou que a apresentação vai contar com a participação de Luísa Sonza e brincou em colocar a "música de Chico" no setlist, se referindo à polêmica com o ex-namorado da gaúcha.



Primeiro, Mercury contou a reação de Luísa ao receber o convite da participação: "A Luisa ficou emocionadíssima, disse: 'Eu te adoro'. A gente cantou muito tempo atrás, antes dela ficar conhecida. É muito querida".



Em seguida, ela brincou: "Eu ainda disse: 'Olha vou botar a música de Chico logo antes de você, Chico Buarque, para ninguém correr risco de ter dúvida que a música 'Chico' é para Chico Buarque".



Mercury, então, contou que pediu autorização para Luisa para tocar "a música de Chico" e perguntou se ela estava bem após a polêmica. "Ela disse: estou ótima, estou bem". A cantora ainda fez mais uma brincadeira: "E ela vai cantar 'Nobre Vagabundo', será que é para o ex?".



Luísa Sonza lançou a música intitulada "Chico" em homenagem ao ex-namorado Chico Moedas. No entanto, após 4 meses de namoro, a cantora foi ao "Mais Você" anunciar que o relacionamento tinha acabado após uma traição do streamer.

