Xuxa conta que já foi disfarçada em motel mas foi reconhecida

Xuxa revelou que costumava andar disfarçada para fazer atividades cotidianas, mas nem sempre a tática funcionava. A apresentadora esteve no programa "Portugal Show", de Rafael Portugal, e contou que já foi reconhecida em lugares curiosos como no sex shop e até no motel.

"Fui em um motel com o Ju (Junno Andrade, seu marido), ele estava de boné e eu de peruca. Na hora de passar o cara fez assim: "Tudo bem?". E eu estava de máscara. Não tem jeito", disse ela.



A apresentadora também revelou que tem trauma de festas de aniversário: "Não curto muito, porque a Marlene fazia três aniversários. Um dia com as pessoas que ela achava importante, outro com meus amigos e um terceiro com os fãs. E ela fazia com que isso virasse notícia nesses três dias. Eu trabalhei com ela 19 anos e eram três aniversários por ano. Chegava a ser enjoativo, até. Não gosto de aniversário, não".

