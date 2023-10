Reprodução Letícia Spiller homenageia filho e web compara: 'Cara do pai'

A atriz Letícia Spiller publicou uma homenagem nesta terça-feira (17) para celebrar o aniversário do filho Pedro, fruto do antigo relacionamento com o ator Marcello Novaes.



No Instagram, a artista compartilhou um vídeo que mostra diversos registros raros do herdeiro.

"Pedro me dá coragem. Pedro é fortaleza do mais puro viver. Pedro é Ogan de tambor, gingado crioulo de umbigada minha! Sua batida é pedra e puro sopro! Meu bichinho de goiaba! Pitico, amor das nossas vidas! Que a vida te dê em dobro todo esse amor e força que você emana! Caminhos abertos sempre! Fé na vida e muitos presentes do universo!! Te amo infinito e além, muito além!", dedicou.

Nos comentários, os seguidores da artistas enfatizaram a semelhança de Pedro com o pai Marcello Novaes. "Gente, a cara do pai! Desculpa Letícia, meu filho também é a cara do pai", apontou uma internauta.

Outros também relembraram a novela "Quatro por Quatro" (1994), trama em que Letícia Spiller e Marcello Novaes fizeram par romântico, interpretando Babalu e Raí, respectivamente.

"O Raí todinho!!", comparou uma seguidora. "Se tiver um remake de 4x4 o Rai já temos", declarou outra. "Mistura boa do Rai e Babalu, não tinha como dar ruim", elogiou uma terceira.