Reprodução/RecordTV Mortágua





A modelo Cristina Mortágua, que marcou época na década de 90, usou as redes sociais para pedir ajuda aos fãs. Cristina revelou que está doente e sem ter onde morar através de um desabafo.



Aos 53 anos, Mortágua, que é ex de Edmundo, afirmou que a situação está insustentável. "Ela está me adoecendo. Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito (cachorro) comigo. Me ajude", escreveu Cristina.





Cristina Mortágua contou que não consegue cuidar de uma senhora e entregou brigas familiares. "As guerras… Muito medo… Muitos maus-tratos. Eu não tenho saúde de cuidar de uma idosa porque estou doente das emoções", desabafou.

Há alguns dias, Cristina Mortágua compartilhou a foto de um homem dizendo que estava precisando das "coisas que ele mandou" e que precisava seguir com o acordo feito. "Peço que respeitosamente que honre com o acordo feito verbalmente para que não precise levar essa desagradável ação de cobrança em juízo", apontou, sinalizando esperar o valor de R$ 8.900.

Essa não é a primeira vez que Mortágua pede ajuda financeira. Em 2021, a ex-modelo disse que perdeu tudo e preocupou amigos e familiares.

“Só conseguia falar: eu perdi tudo, eu perdi tudo. Então, quando a minha chavinha virou, eu falei: ‘Cristina, acabou, você não tem dinheiro. Eu não vou roubar, então, eu vou pedir’”, disse Mortágua, na época.

Após o pedido de ajuda há 2 anos, Mortágua conseguiu R$ 17 mil através de uma vaquinha online.