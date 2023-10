Reprodução/Instagram Atriz Adriana Birolli





Adriana Birolli relembrou a decepção no início da carreira quando uma outra atriz tentou derrubá-la de novela. "Ela foi falar com o diretor". Embora não tenha perdido o papel, a artista não se esquece da chateação que sofreu. "Chorei muito", confessou.

Embora não tenha revelado o nome da rival, Birolli entregou que a situação aconteceu após a escalação de “Fina Estampa”, da TV Globo. A revelação aconteceu durante entrevista para o "Tá na Hype", que estreou no iG nesta segunda-feira (16).

A atriz disse nunca ter revelado a intriga para a família. "Eles iam ficar com ódio da pessoa". Apesar de a situação ter ficado no passado, Birolli ainda se mostra indignada com a tentativa de puxada de tapete. "Uma pessoa sair do seu caminho para prejudicar outra, eu não consigo entender.”

Nova peça

A atriz contou que vai subir ao palco com a nova peça “Não!” , com texto e direção de Diogo Camargos, que estará em cartaz nos dias 16, 23 e 30 de outubro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

“É uma comédia em que as pessoas vão se divertir. Isso é fato. Mas, vão sair de lá refletindo e pensando sobre como melhorar a dificuldade de dizer ‘não’ e o quanto isso afeta a nossa vida. Até a nossa saúde mental”, explicou.

Fora da ficção, a própria atriz revela ter dificuldades para dizer ‘não’. “Em vários aspectos da vida. Em alguns fui aprendendo, confesso que já estou bem melhor. O problema é desagradar os amigos, a família. É o mais complicado. Principalmente quando diz em respeito ao trabalho. E o nosso meio é muito vaidoso. Então, quando você diz ‘não’ chega a ser uma ofensa pessoal”, disse.

“Quando você não diz ‘não’ para o outro, você está dizendo ‘não’ para si mesmo. Começa um acumulo de coisas. Com o espetáculo, eu parei para refletir quais são as minhas dificuldades. Eu sempre fui aquela amiga ‘conta comigo’. Mas, não tem como falar conta comigo para 25 pessoas ao mesmo tempo. Eu sou uma só, não dá”, acrescentou.





Início da fama

Com uma carreira marcada por personagens de sucesso, como “Império”, “Fina Estampa” e “Viver a Vida”, da TV Globo, a atriz relembra como era no início da fama.

“Vinha um paparazzi, eu ficava apavorada. Não estava acostumada. As pessoas me chamavam na rua pelo nome do personagem. Às vezes, eu não entendia que era comigo”, disse, aos risos.

“É muita coisa para entender. Eu não sabia o boom que ia acontecer. A minha personagem estourou num grau”, relembrou, quando interpretou o papel de Isabel, em “Viver a Vida”.

