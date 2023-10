Reprodução/ tiktok Tico Santa Cruz grita com própria equipe durante show em Roraima

No último domingo (15), Tico Santa Cruz perdeu a paciência durante um show do grupo Detonautas, do qual é vocalista, no Roraima Moto Clube. O cantor desabafou após falhas técnicas que comprometeram o som da apresentação e gritou com a própria equipe.





"[Não dá para] começar o show sem os equipamentos estarem funcionando. E não é culpa da produção local. A culpa é da nossa produção que não verificou isso antes", iniciou ele.

Em seguida, Tico disse exaltado: "Não admito subir no palco e não fazer um show f*** para car**** com tudo para vocês. A gente vai esperar a nossa produção resolver o problema e depois a gente vai resolver lá atrás. Para tocar nos lugares tem que ser com responsabilidade e respeito, o nosso público merece o melhor".



@raafuskag Tico Santa Cruz , solta o verbo em show em Boa Vista RR, show ja tinha sido adiado devido temporal na noite anterio, ao comecar o show , antes de termina a primeira musica, ele para o show , e chama a atencao de sua equipe ⚠️⚠️ ♬ som original - Raafuska Guimarães













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente