Reprodução Bruna Biancardi e Neymar

No último domingo (15), Bruna Biancardi usou as redes sociais para dar detalhes do parto de Mavie, filha dela com Neymar. A influencer contou que passou por contratempos durante o nascimento da pequena.



Mavie nasceu no último dia 6, em São Paulo, mas o parto dela estava marcado apenas para o dia 18 de outubro. "Estava tudo organizado para outro dia, outra data", disse ela.



Por isso, a decoração do quarto de Mavie acabou atrasando. Os responsáveis por deixar o quarto da bebê pornto no hospital precisou se apressar e entregaram o que podiam em cima da hora.



Bruna aina contou porque está sumida das redes sociais: "Estou sumidinha porque estou me dedicando 100% a esse pacotinho aqui", contou Biancardi, que estava segurando a criança no colo enquanto mostrava detalhes de como está a decoração do quarto de Mavie".



