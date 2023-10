Reprodução/Instagram - 14.10.2023 Madonna inicia turnê após adiamento causado por internação e doença grave

Madonna iniciou, no último sábado(14), a nova turnê Celebretion Tour, em Londres, três meses após a data inicialmente prevista. Os shows foram adiados depois que a cantora contraiu uma infecção bacteriana, em junho deste ano. Na apresentação, ela relatou a experiência de quase morte que viveu recentemente.



A artista foi encontrada desacordada pelas filhas caçulas e teve que ser internada. Ela passou diversos dias na UTI. Madonna disse aos fãs foi salva pelas filhas e assumiu que não lembra dos cinco primeiros dias posteriores ao colapso em Nova York.

“Não achei que iria conseguir [sobreviver]. Nem os meus médicos”, disse Madonna. “Eu esqueci cinco dias da minha vida - ou da minha morte… Mas as minhas crianças estavam lá. E as minhas crianças sempre me salvam”, completou ela.

Em seguida, a cantora prometeu estar sempre à disposição de filhos. Ela encerrou o depoimento emocionante cantando uma versão acústica da clássica ‘I Will Survive’.

Madonna tem seis filhos: Lourdes Maria, de 26 anos, Rocco, também de 26, David, de 17 anos, Mercy, de 17 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 10. Foram as duas últimas que encontraram a mãe desacordada e pediram ajuda.



