Reprodução/ Instagram Luan Santana presenteia garota de 9 anos que vende rosas em show

Luan Santana surpreendeu os fãs com um atitude generosa durante um show que fez, em Tupã (SP), na última quinta-feira (12). O cantor interrompeu a apresentação para chamar a pequena Maria Luiza, de 9 anos, para o palco. Ele se propôs a comprar as rosas que a menina vendia no evento com o pai.

A criança, chamada Malu, contou que vendia rosas para comprar uma guitarra. Foi aí que Luan Santana resolveu presentar a menina com uma das guitarras da banda que o acompanhava. O instrumento foi autografado pelo artista e pelo guitarrista.



"Tem uma guitarra sobrando aí para ela? Pega uma guitarra para ela que eu estou mandando e vou dar de presente para ela. Essa [guitarra] aqui é abençoada, essa aqui já gravou um monte de coisa. Deixa eu autografar para você", disse Luan Santana.

O cantor Luan Santana convidou uma garotinha que estava vendendo flores durante o seu show em Tupã para ajudá-la a realizar seu sonho de comprar uma guitarra. Juntamente com seu guitarrista, Luan Murilho, eles surpreenderam a pequena Malu, presenteando-a com uma guitarra no palco pic.twitter.com/JTejZVXgUl — Luan Daily (@luansdaily) October 13, 2023









