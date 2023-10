Reprodução / Instagram Fernanda Nobre e Marido

A atriz Fernanda Nobre esteve no podcast "Desculpa Alguma Coisa", de Tati Bernardi e falou porque decidiu abrir o relacionamento com o marido, o diretor José Roberto Jardim. Os dois estão juntos há 10 anos.

Leia também Biancardi posta fotos de parto da filha e explica ausência de Neymar

"Eu estava estudando muito feminismo e o Zé estudando muito também, a gente começou junto essa troca. E aí eu li sobre isso... E aí fui perceber que tem outra forma e outra maneira. Mas não é assim, do nada, demora", disse ela.



Fernanda disse que faz parte de uma geração em que não existia esse questionamento. "E a gente sempre soube que os homens heterossexuais tinham a permissividade da sociedade e a gente sofrendo, sempre duvidando. Não quero mais isso. Mas isso só é possível porque é com o Zé. Não sei se, caso eu me separe dele amanhã, se vai ser desse jeito. Tenho que me sentir muito segura", explicou.

A atriz, então, explicou: "Mas eu estou confortável. Não é assim: 'Tchau, Zé, estou saindo de casa e indo ali com Fulano'. Não é isso. A gente foi para a não-monogamia porque a gente tem consciência que a monogamia foi construída como um espaço de opressão da mulher e dos corpos femininos. Eu comecei a questionar isso", lembrou.

Ela ainda contou que há regras no relacionamento, mas que não gosta de falar sobre elas. "As regras vão mudando conforme as coisas vão acontecendo. Ser não-monogâmico é muito mais difícil porque ser monogâmico já tem uma cartilha. A gente não tem nenhum modelo. Eu nunca falei quais são minhas regras e não falo, porque não quero ser modelo. Você tem que criar. Você está tendo a liberdade de criar seu modelo. A liberdade dá muito medo, né, ainda mais a liberdade sexual", contou.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente