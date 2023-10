Reprodução/ Instagram Famosos celebram Dia das Crianças

Nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, é comemorado o "Dia das Crianças". Alguns famosos entraram no clima do feriado e fizeram posts, no Instagram, relembrando a infância. Outros ainda celebraram a vida dos filhos.



Projota publicou fotos ao lado dos filhos, Marieva e Otto, além de recordações da própria infância. "De todas as versões possíveis do multiverso, eu carrego em mim a gratidão por viver nessa realidade onde sou o pai de vocês. Vocês renovam a energia da criança que existe em mim. Que a gente possa continuar assim, sorrindo, se divertindo, sendo a gente", disse ele.







Eliezer foi outro que comemorou o dia do lado da filha, Lua, de 6 meses, fruto da relação com Viih Tube. "Meu Deus, parece que foi ontem que a gente tava no hospital vendo ela nascer e hoje ela tá passando o dia das crianças dela pegando a garrafa. É bizarro como passa rápido", escreveu ele.







Tatá Werneck também celebrou a vida da filha com Rafa Vitti, Clara Maria. "Minha criança mais amada. Menina que mudou minha vida. Minha rainha. Minha princesa. Minha neném. Se algum dia tiver noção de 1% do qto eu te amo certamente se sentirá a criança mais amada do mundo e talvez pare de estragar minhas maquiagens. Te amo! Feliz dia das crianças!", disse ela na legenda do post.











Fred refletiu sobre a vida do filho, Cris, fruto do relacionamento que teve com Bianca Andrade. "Ele é apenas uma criança de 2 anos mas que me inspira demais a manter sempre a criança que existe dentro de mim. Ele me ensina muito na forma que é sensível, esperto, brincalhão, inteligente, compreensivo e a coisa mais fofa do mundo. Que levemos alegria pra vida uns dos outros assim como o Necão leva pra tantas pessoas", disse.







Larissa Manoela, por sua vez, relembrou da infância com fotos de quando era criança. "Feliz dia minha criança. Por você que corro atrás pra tudo dar certo! Amo-te com todo meu coração. Feliz dia a todas! Porque a gente cresce mas a criança prevalece!", escreveu.







