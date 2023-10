Reprodução/Instagram Carla Diaz e Felipe Becari quebram silêncio sobre boatos de término

Carla Diaz e Felipe Becari se pronunciaram sobre os últimos rumores do relacionamento. O status dos dois segue na dúvida.

Nesta terça-feira (10), a atriz usou as redes sociais para comentar os boatos do affair com o cantor Lucas Lucco, com quem contracenou no filme Rodeio Rock.





"Acordei aqui agora. Hoje eu pude e quis me dar esse direito de dormir até mais tarde. Acordo e tem um monte de notificação com meu nome e com fake news, então é óbvio que eu tive que vir aqui desmentir porque é um absurdo. Primeiro, é uma falta de respeito com a mulher e, outra, é uma falta de respeito com meu trabalho", começou ela.

"Eu sou atriz há 30 anos, então eu exijo respeito. Não é porque eu estou estreando um filme que dá o direito de abrir para um monte de mentiras", seguiu ela sem detalhar se falava do término ou do affair.

Já o político, respondeu um comentário de uma seguidora no Instagram, onde ela afirmava que ele está com um "olhar triste".

"Deixa isso pra lá! Vamos em frente", declarou ele.

Segundo possível término de Carla Diaz e Felipe Becari

Em junho, o casal anunciou o fim do noivado publicamente, porém, em setembro o colunista Leo Dias divulgou que eles teriam reconciliado.

Nos rumores atuais, Carla e Felipe teriam finalizado o romance após os seguidores notarem que a artista deixou de seguir o cachorro do político no Instagram.

