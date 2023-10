Reprodução/ Playplus/ Instagram 'A Fazenda 15': namorada de Henrique fala de 'flertes' de Cariúcha

Cariúcha e Henrique são bem amigos em "A Fazenda 15". A peoa costuma brincar bastante com o atleta e algumas brincadeiras estão sendo encaradas como flertes por telespectadores. Deste modo, Bianca, namorada do modelo, comentou sobre a relação do peão com a influenciadora.



Durante o programa Selfie Service, de Lucas Selfie, Bianca foi questionada sobre as piadas de Cariúcha. A peoa já fez piada sobre a beleza do peão e disse que ele era "perfeito" para ela.

Bianca afirmou que enxerga tudo como brincadeira: "Eles tem uma amizade lá dentro. Reconheço que no começo ela ajudou muito ele, aproximou ele pra dentro da galera, porque ele é mais contido, tímido, e aí ele vai se soltando e as pessoas vão vendo quem ele é".

Ela ainda completou "É uma amizade tranquila, conheço ele há oito anos. Não são oito meses, oito semanas ou oito dias [...]Olho pra ele e sei muito bem qual a impressão dele lá dentro e ele já falou que é uma amiga pra ele".

Bianca ainda apontou ainda apontou que se preocupa apenas com as atitudes de Henrique: "É o jeito dela de brincar e é isso. Não controlo as atitudes das outras pessoas, meu foco é o Henrique".

