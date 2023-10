Reprodução/Instagram Thales Bretas explica noite com Reynaldo Gianecchini

Thales Bretas entregou detalhes da noite que rendeu flagras dele com Reynaldo Gianecchini no Rio de Janeiro. Os dois foram fotografados em um restaurante na Gávea durante o final de semana.

Em um dos registros, o dermatologista aparece abrindo a porta do carro para o ator entrar. O viúvo de Paulo Gustavo garantiu que não existe interesse amoroso entre eles.





Thales explicou que foi assistir à peça de teatro 'A Herança', onde Gianecchini faz parte, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea.

No final do espetáculo, os dois foram até o estabelecimento onde foram flagrados junto com um homem identificado como Danilo, amigo pessoal do médico. Danilo não apareceu em nenhum dos registros.

"Thales e Danilo foram à peça do Reynaldo Gianecchini. Depois do fim do espetáculo, os três foram jantar, mas Danilo foi embora mais cedo, então acabou rolando a imagem de Thales dando carona para Giane, mas eles são apenas amigos", contou a assessoria de Thales ao Fofocalizando.

