Reprodução/ Instagram/ PlayPlus 'A Fazenda 15': ex de Bia Miranda rebate fala de Jenny sobre passado

No último domingo (8), Gabriel Roza, ex-namorado de Bia Miranda, usou os stories do Instagram para rebater Jenny Miranda, que participa de "A Fazenda 15". O ex-participante de "A Grande Conquista" afirmou que a peoa não teve dificuldades no passado, como afirmou.



"Primeiro foi a filha [Bia Miranda] que falou que trabalhava em borracharia. Mentira, eu que trabalhava. Agora, a mãe falando que trabalhava, que comeu lixo. Não estou acreditando não, é muita mentira", iniciou ele, aos risos.

"Eu que fiquei anos e anos trabalhando em borracharia, pegando sol, chuva. Noites em claro trabalhando, arrancando pneu, consertando. Fui para um reality, não falei, agora a outra vai... Não tem mais o que falar não. É mentira!", completou Roza.